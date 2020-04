Covid-19 : La promesse du ministre Abdoulaye Diop aux acteurs de la Culture.

Parmi ceux qui sont les plus impactés par la pandémie du Covid-19, figurent en premier lieu les acteurs culturels. Ces derniers formés, entre autres de musiciens, d’artistes plasticiens, d’acteurs du monde du cinéma vont recevoir la visite de la tutelle. Le ministre Abdoulaye Diop, en charge de la Culture et de la Communication, à l’issue de visites de courtoisie qu’il a effectuées auprès du monde artistique de la musique, leur a fait une promesse. Le ministre a promis d’être leur ambassadeur auprès du président Macky Sall. Lequel a été, selon lui, sensible à leur sort. Il s’est d’ailleurs engagé à revenir vers eux, ‘’par rapport à ce qui sera arrêté par le gouvernement en terme d’imposition globale’’.



Ces visites, faut-il le rappeler, ont eu lieu ce lundi. Et elles interviennent ‘’après la prise de mesures ayant impacté sur le monde de la culture pour obliger les gens à rester chez eux’’. Abdoulaye Diop a parlé d’une ‘’étude faite récemment pour voir qu’est-ce qu’il faut faire dans l’urgence sur les 3 mois à venir et ensuite réfléchir sur la relance de la culture de manière globale. Et c’est dans ce cadre que tous les artistes, musiciens, le monde du cinéma, entre autres, vont recevoir la visite de la tutelle’’.



‘’Il était, en tout cas, important pour nous, d’aller rencontrer des ténors comme Thione Seck, Youssou Ndour, Ismaëla Lo, entre autres, pour les écouter. Il s’agit de véritables acteurs du monde la musique sénégalaise. Donc, il était fondamental de les rencontrer’’, a-t-il indiqué.



Occasion qu’il a mise à profit pour remercier les acteurs du monde de la culture. Le ministre d’évoquer une analyse d’arbitrage qui va se faire, sous l’égide de Macky Sall. Une analyse par secteur et sous-secteur. D’ailleurs, poursuit-il, ‘’un document a été envoyé aux concernés à charge pour ceux-ci, qui sont les véritables acteurs, de remonter un certain nombre d’informations.’’