Covid-19 / La prise en charge extra hospitalière : La nouvelle option pour la lutte contre l’épidémie

L’objectif du ministre de la santé et de l’action sociale est clair. Aujourd’hui, Samedi 02 mai 2020 qui marque en même temps 2 mois de gestion de cette épidémie du coronavirus au Sénégal, a été l’occasion pour montrer, qu’avec l’augmentation de cas, comme l’a souligné le ministre de la santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, il était important de faire recours à des stratégies de lutte pour mieux faire face à la maladie de Covid-19.



Ainsi, le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire dans son discours d’aujourd’hui, a rejoint le ministre Abdoulaye Diouf Sarr sur la mise en place de cette nouvelle option de prise en charge extra hospitalière.



Selon le Docteur Bousso, « il y’a déjà des sites qui ont été identifiés comme le hangar des pèlerins de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, la base aérienne de Thiès mais aussi le centre des armées de Guérew qui a été aussi mis à la disposition du ministère de la santé ». Le directeur du COUS soulignera aussi l’importance de l’appui de l’armée dans cette forme de prise en charge des malades asymptomatiques.



Une équipe médicale sera déployée sur place 24h/24 et une ambulance médicalisée sur place. Selon le Dr Abdoulaye Bousso, « 400 lits ont été déjà estimés et permettra de réserver l’hôpital aux personnes ayant plus de symptômes ».