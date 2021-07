La maire de Dakar, Soham El Wardini, a pris les devants dans le plan de lutte contre la Covid-19. Après avoir remis des équipements de réanimation à quelques centres de traitement épidémiologique, c’est un lot de plus de 100.000 masques de protection qui a été distribué ce mardi.



Lors de la cérémonie de remise symbolique, le maire de la capitale précise que 80.000 masques lavables sont destinés aux élèves à travers l’inspection d'académie de Dakar, et pas moins de 15.000 masques pour les sapeurs-pompiers sans compter 20.000 autres qui seront envoyés à la police nationale. Une manière de mettre l’accent sur la riposte avec le port du masque qui devient à nouveau obligatoire depuis quelques jours.



Un geste hautement apprécié par le colonel Cheikh Seck, en sa qualité de représentant des sapeurs ainsi que du commissaire Hamady Ba. À quelques jours du démarrage des épreuves du baccalauréat prévues le 29 juillet et plus tard celles du Bfem, Soham El Wardini estime qu’il s’agit d’un acte de prévention au niveau des établissements scolaires. À ce propos, Khadijatou Ba, l’inspectrice d'académie de Dakar, a souligné que plusieurs cas de contamination au variant Delta ont déjà été signalés dans certaines écoles…