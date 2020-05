Covid-19 / La distribution et la disponibilité de l’oxygène mural manquent toujours à Ziguinchor.

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a envoyé un lot de matériel réceptionné par les autorités de la région de Ziguinchor. Ce matériel est arrivé au lendemain de la visite éclair du ministre de la Santé et de l’Action Sociale effectuée samedi à Ziguinchor.



Ce lot est composé de deux nouveaux lits de réanimation, vingt lits d’hospitalisation, vingt-deux matelas, vingt tables de chevet et vingt tables à manger.



Mais le seul hic et qui reste entier aux yeux des hommes de Santé de la région, c’est la distribution et la disponibilité de l’oxygène mural. Alors que c’est la principale préoccupation des médecins-traitants dénoncés par les deux professeurs Moussa Seydi et Ansoumana Diatta.



À signaler que 12 patients de Sédhiou ont été transférés à Ziguinchor pour être pris en charge. Car le centre de santé de Sédhiou n’a plus de place pour recevoir les 60 patients.