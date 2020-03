Covid-19 : La commune de Somone avec toujours zéro cas, anticipe sur la prévention...

La commune de Somone avec toujours zéro cas décide de ne pas dormir sur ses lauriers. La mairie dirigée par Boucar Sadji ayant opté pour une réaction prompte à travers la brigade d'hygiène de Mbour qui est à pied d'oeuvre dans la lutte contre cette pandémie.

Dans sa mission d'accompagnement des autorités administratives et locales en matière de salubrité et de sécurité sanitaire, la brigade d'hygiène est intervenue dans la commune de Somone pour désinfecter le marché, le quai de pêche, le poste de santé aux fins de minimiser les risques de propagation et d’anéantir éventuellement tous les micro-organismes, germes, bactéries et virus pathogènes. La brigade d'hygiène a magnifié le geste du maire de la Somone qui a été prompt et a mis à sa disposition tout le matériel nécessaire pour la réussite de la mission...