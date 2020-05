Covid-19 : La commune de Patte d’Oie a mobilisé 118 millions Fcfa pour soutenir les populations et les structures sanitaires.

La commune de la Patte d’Oie n’est pas en reste dans la lutte contre le coronavirus. Elle s’est engagée depuis l’enregistrement du premier cas de la maladie au Sénégal pour venir en aide aux habitants de la collectivité locale.

La commune a implanté le long de ses artères quelques 45 points de lavage des mains pour notamment inciter sa population à la propreté et au respect des gestes barrière. 118 millions Fcfa ont été mobilisés par la municipalité pour venir en aide aux ménages et aux structures sanitaires dont 100 millions pour une aide alimentaire et 18 millions Fcfa pour renforcer les structures sanitaires de la commune. 3.574 ménages ont été recensés dans la collectivité pour bénéficier de l’aide alimentaire octroyée par l’État.