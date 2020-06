Covid-19 : La commune de Kaolack a encore enregistré un nouveau cas communautaire.

Encore un énième cas communautaire dans la commune de Kaolack. L'information vient de tomber. Et les recoupements nous ont permis de savoir que celui-ci habite dans la commune.



La région de Kaolack compte désormais 22 cas positifs dont 11 guéris. Et parmi les patients qui sont suivis, 4 sont internés au niveau du centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional de Kaolack et 7 à Dakar. 74 contacts sont actuellement suivis par les autorités sanitaires de la région...