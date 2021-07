Covid-19 : La communauté des disciples de Baye Niass de Dakar annule sa prière collective de Tabaski.

La coordination régionale de la Jamhiyatu Ansaarud Dîn qui regroupe les groupements des départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque, sous l’autorité du Khalife général de la Faydatou Tidianiya Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass et de son représentant à Dakar, Cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahim Niass, a décidé d’annuler cette année à Dakar l’organisation de la prière collective de l'Eid El Kébir appelée Tabaski.



Une décision prise pour répondre aux impératifs de gestion de la crise sanitaire de Covid-19. Avec cette propagation fulgurante de la Covid-19 au Sénégal et particulièrement à Dakar ces derniers jours, l’école Zeyda Mariama Niass (lieu où la prière devait se tenir), ne verra pas la communauté Niassène pour la prière de Tabaski.



La coordination régionale de la Jamhiyatu Ansaarud Dîn invite également les populations au respect strict des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires.