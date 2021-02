Covid-19 : La bonne nouvelle concernant le candidat vaccin AstraZeneca et la recommandation de l’Oms aux États.

Faute de données suffisantes sur les effets du vaccin candidat AstraZeneca, au-delà des 65 ans, des autorités sanitaires de certains pays d’Europe à l’image du Danemark, de la Norvège, et de l’Islande ont annoncé que ledit produit anti-Covid serait réservé aux populations d’au maximum 64 ans. Consciente qu’il se pose aujourd’hui, le débat sur l'efficacité de ce vaccin qui, aux yeux de plus d’un, suscite des inquiétudes, l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) vient d’apporter des éclaircissements à ce sujet.



Dr Richard Mihigo, Coordinateur du programme de développement de la vaccination et des vaccins à l'Oms pour l’Afrique, a rappelé la recommandation de l'Oms qui veut que le vaccin soit inoculé à tous, sans distinction d'âge. C’était au cours d’une conférence virtuelle, ce jeudi 4 février 2021, suivie par Dakaractu.



‘’Nous suivons clairement de près les données qui ont été publiées en ce qui concerne l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Il y en a pour le prochain Astrazeneca pour le groupe d'âge supérieur. Je pense qu'il est peut-être trop tôt pour conclure que ce groupe doit être exclu car les données montrent, en effet, que les personnes de cet âge réagissent moins que dans la population plus jeune. Mais cela ne signifie pas que cet âge doit être exclu pour la vaccination. La recommandation de l'Oms a donc été de proposer le vaccin à tous les groupes d'âge. Et, je pense que, c'est ce que nous allons continuer à recommander aux pays en attendant de nouvelles données qui apparaîtront probablement à mesure que nous avancerons’’.



Ce vaccin d'AstraZeneca/Oxford, faudrait-il le rappeler, affiche un taux d'efficacité de 70% et les premières prévisions de distribution provisoire selon des informations parvenues à Dakaractu, font état d’une commande de l’ordre de 1,3 million de doses destinées au Sénégal.