Covid-19 : La banlieue en croisade contre le virus.

À Guinaw Rails, un quartier de la banlieue Pikinoise, des jeunes se sont engagés aux côtés de l’État pour contrecarrer la propagation du Covid-19 en sensibilisant sur les mesures d’hygiène. Réunis en petit comité, ces jeunes ont, avec les moyens du bord, mobilisé certaines ressources pour obliger les populations à se laver avec de l'eau et du savon. Et en adoptant certains gestes barrière pour lutter contre le coronavirus. Selon eux, chaque quartier doit faire des actions sur le terrain afin de participer à l'effort national. Une initiative entreprise pour aider aussi l’État et les autorités sanitaires à canaliser la propagation de la maladie.