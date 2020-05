Suivant une tradition bien établie, Madame Maguy Chanel Mangara, Coordonnatrice de AMDM de Diourbel, vient une fois de plus soutenir les ménages de cette ville, à travers les femmes, par la remise de kits de Korité en vue de renforcer la résilience des familles.



Interrogée, elle soutient que cette opération n'est que l'appendice de la politique sociale du Président de la République Macky Sall qui place l'être humain au cœur de ses politiques publiques. Elle se décline en 1988 kits composés chacun de 5 kg d'oignon, 5 kg de pomme de terre et de couscous, par famille.



En somme, un geste bien accueilli dans la ville et fort apprécié par ses bénéficiaires...