Covid-19 : La Banque mondiale indique comment amortir le choc et gérer des crises similaires à l’avenir.

La crise née de la maladie du coronavirus a plongé l’économie mondiale dans le creux de la vague. Plus d’un semestre après son apparition dans le monde, ladite institution financière internationale entend voler au secours des pays rudement affectés par la maladie. Pour ce faire, elle a indiqué comment atténuer les dégâts et comment amortir le choc.



‘’La pandémie souligne l’urgente nécessité de prendre des mesures sanitaires et économiques, y compris dans le cadre d’une coopération mondiale, pour amortir le choc, protéger les populations vulnérables et renforcer la capacité des pays à anticiper et gérer des crises similaires à l’avenir. En raison de leur plus grande vulnérabilité, il est absolument essentiel que les économies émergentes et en développement renforcent leurs systèmes de santé publique, mais aussi qu’elles répondent aux problèmes posés par la prédominance du secteur informel et le manque de filets de protection sociale et qu’elles engagent des réformes qui permettent d’assurer une croissance vigoureuse et durable après la crise’’.



Ladite institution mondiale souligne également que ces économies ‘’qui disposent d’une marge de manœuvre budgétaire et de conditions de financement favorables pourraient envisager d’amplifier leurs mesures de relance en cas de persistance des effets de la pandémie. Ces efforts devront s’accompagner de mesures qui contribuent à un rétablissement crédible de la viabilité des finances publiques à moyen terme, en s’attachant à renforcer les cadres budgétaires, à accroître la mobilisation des recettes intérieures et l’efficacité des dépenses, et à améliorer la transparence du budget et de la dette’’.



Dans le même sens, la Banque mondiale ajoute : ‘’assurer la transparence de tous les engagements financiers, instruments assimilés à de la dette et investissements publics est une première étape cruciale pour instaurer un climat d’investissement attractif, et c’est un enjeu qui pourrait faire l’objet d’avancées considérables cette année’’.