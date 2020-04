Covid-19 : L'état d'urgence et le couvre-feu prorogés jusqu'au 4 mai 2020 au Sénégal.

Le Président de la République Macky Sall vient de proroger par décret la durée de l’état d’urgence et du couvre-feu au Sénégal. Un mois de plus a été ajouté à ces mesures prises par le président de la République. Les Sénégalais vont vivre dans l’état d’urgence et le couvre-feu jusqu’au 4 mai 2020.