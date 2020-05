Covid-19 : L'avertissement des Nations Unies sur les conséquences d’un ‘’déconfinement prématuré’’

Pour elle, ‘’le maintien du confinement peut entraîner un coût économique immédiat, mais offre deux grands avantages. ‘’Il donne, en premier lieu, du « temps supplémentaire » pour mettre en place les dispositifs nécessaires pour mieux endiguer la maladie et traiter ceux qui la contractent. Il s’agit notamment du renforcement des capacités du système de santé; de la mise en œuvre des mesures préventives sur les lieux de travail, dans les écoles et les lieux publics; ainsi que de l’éducation et de la participation communautaire à la lutte contre le Covid-19’’. Elle permet, en second lieu, de prendre le temps d’observer la situation et d’apprendre d’autres pays plus avancés dans la lutte contre la pandémie’’.

Ce qui permet aux pays africains de réduire les risques au minimum

‘’S’agissant de la mise en place de dispositifs adéquats pour affronter le Covid-19, l’Afrique a encore du pain sur la planche. Selon les premières estimations, la demande cumulée de kits de protection individuelle en Afrique pourrait dépasser 884 millions d’unités, tandis que 74 millions de kits de dépistage pourraient être nécessaires, en fonction de l’ampleur de la propagation du virus. Le pic de demande de lits pour les services de soins intensifs pourrait atteindre entre 0,1 et 1,6 million d’unités et celui pour les respirateurs entre 30 000 et 40 000 unités, a

.