Covid-19 : L’appel de la NGSM à la jeunesse...

Alors qu’une épidémie de Coronavirus se propage dans notre pays, la nouvelle génération sénégalaise en marche (NGSM) a lancé un appel à toute la jeunesse à s’unir et lutter contre « ces fléaux qui rongent nos vies et mettent en attente tous nos projets d’avenir ». Une occasion aussi selon l’organisation pour la jeunesse de « démontrer au monde entier qu’elle est présente ». « N’oublions pas que nous avons en face de nous d’autres combats qui rongent la jeunesse comme le Sida, la drogue et la mendicité qui sont les principaux ennemis d’une jeunesse en marche », peut-on lire aussi dans leur communiqué.



L’information et la sensibilisation selon NGSM, devront être les fers de lance de la jeunesse. « Nous la jeunesse sénégalaise devons être en mesure de nous unir pour protéger nos concitoyens. C’est aussi le moment pour la République d’utiliser sa jeunesse en lui octroyant les moyens de jouer un grand rôle face au Covid 19 », a aussi préconisé la NGSM. Elle a enfin félicité les forces de l’ordre, mais aussi les agents de santé impliqués dans cette lutte, mais aussi fait savoir que face à cette pandémie, l’Afrique notamment le Sénégal, « doit être en mesure de se distinguer positivement aux yeux du monde », puisqu’ayant conclu la même source, « les ressources intellectuelles capables de pouvoir imposer et s’imposer avec des solutions qui peuvent faire valoir notre expérience et notre détermination à vaincre.