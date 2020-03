Covid-19 / L’appel à la prise de conscience du Chef de l'État : « le pire des scénarios serait... Ne laissons au virus ni la vie, ni nos vies »

À travers une déclaration prononcée à l'issue de la réunion d'urgence tenue au Palais, le Président Sall a annoncé l'état d'urgence sur l'étendue du territoire national. Il a surtout appelé à un changement de comportements pour ne pas en arriver au scénario catastrophe.

« Je rappelle que le virus ne circule pas, il circule à travers les personnes qui le portent, le déposent à différents endroits et qui le transmettent ainsi à d'autres. Par conséquent, en limitant nos déplacements, nous arrêtons la circulation du virus. Si nous le faisons nous avons la chance de gagner le combat contre le Covid-19. Par contre, je le dis avec insistance, si nous continuons de faire comme si de rien n'était, le virus va se propager de façon plus massive et plus agressive ».

Et malgré leur dévouement, a t-il poursuivi, le personnel de santé sera débordé et ne pourra plus contenir la situation.

« C'est le pire des scénarios. Nous ne le souhaitons pas, alors j'en appelle à une prise de conscience nationale sur la gravité de la situation. J'en appelle à la responsabilité de chacun, à l'esprit citoyen de tous. Limitons nos déplacements, évitons les rassemblements de quelque nature qu'ils soient. Il y va de notre propre santé et de notre propre vie. Il y va de la vie de nos familles et de la communauté. Ne laissons au virus ni la vie, ni nos vies », a conclu le Président Sall.