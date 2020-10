Covid-19 : L'agence Nationale de la Petite Enfance fait de la prévention une priorité dans les crèches et maternelles.

Parents et membres d’associations ont demandé aux différents acteurs de s’investir plus dans la prévention, pour mieux protéger les établissements de garde de petits enfants. Dominique Preira, représentant de l’Agence Nationale de la petite enfance et de la Case des tout-petits est, par la même occasion, revenu sur les stratégies mises en place pour prévenir la Covid-19.



L’objectif est d’éviter une propagation au niveau des crèches et maternelles, qui représentent une seconde maison pour les tout-petits. Les acteurs de la petite enfance ont ainsi initié un échange avec les parents pour une meilleure cohésion. Les deux parties, disent-ils, représentent une chaîne indissociable dans la prise en charge des enfants.