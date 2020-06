Covid-19 : L’UNCCIAS et les jeunes pharmaciens apportent leur contribution à la lutte.

Le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat a assisté cet après-midi à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop, à la remise de dons de solution hydroalcoolique initiée par l'union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal et les jeunes pharmaciens du Sénégal et destinée au ministère de la santé.



Cet acte salué par le ministre Dame Diop est aussi une opportunité pour l'entrepreneuriat des jeunes. "Cette pandémie n'a pas fait que des dégâts, mais également une occasion nous permettant de réajuster et de changer de paradigme tel que celui de l'emploi", souligne le ministre.

Sans doute, cette tribune montre à quel point la question de l'entrepreneuriat des jeunes doit être valorisé.



Le président de l'union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture qui a vu cette expertise des jeunes pharmaciens, reconnaît que c'est un acte "patriotique lié à l'encadrement et à la formation" et ne dépassant pas 10 millions de FCFA. Ce don fait en présence du ministre Dame Diop sera remis au ministère de la santé et destiné à la population pour se protéger du Coronavirus.