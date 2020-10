Covid-19 : L’Oms pas convaincue de l’efficacité de l’immunité collective comme moyen de lutte contre la pandémie.

La page ouverte par la pandémie du Coronavirus est loin d’être fermée. Après avoir constaté le retour à la hausse du nombre de covidés dans certains coins du monde, l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) a initié une rencontre ce lundi pour évaluer la maladie. Ce qui fut une occasion pour le Directeur général de l’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, d’exprimer son doute sur une quelconque efficacité de l’immunité collective comme moyen de lutte contre la pandémie de coronavirus.



‘’Laisser libre cours à un virus dangereux dont nous ne comprenons pas tout, est tout simplement contraire à l’éthique. Ce n’est pas une option. L’immunité collective est obtenue en protégeant les personnes contre un virus, et non en les exposant à celui-ci’’, a-t-il déclaré lors de cette conférence de presse virtuelle initiée ce lundi dernier depuis Genève.



‘’Jamais dans l’histoire de la santé publique, l’immunité collective n’a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie, et encore moins à une pandémie. C’est scientifiquement et éthiquement problématique’’, a ensuite détaillé le chef de l’Oms. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lequel a voulu tirer la sonnette d’alarme sur les conséquences éventuelles de ce choix. Pour lui, ‘’laisser la Covid-19 circuler sans contrôle signifie permettre des décès inutiles’’.



L’Oms qui doute de l’efficacité de ce concept a relevé en guise d’exemple, l’immunité collective contre la rougeole qui, selon elle, exige qu’environ 95% d’une population soit vaccinée. Les 5% restants seront protégés par le fait que la rougeole ne se propagera pas parmi les personnes vaccinées. Pour la polio, l’Oms estime que le seuil est d’environ 80%.



Une raison pour l’Oms de réaffirmer que dans les conditions actuelles, ‘’laisser la Covid-19 circuler sans contrôle signifie donc permettre des infections, des souffrances et des décès inutiles. (...). Bien que les personnes et celles souffrant de maladies sous-jacentes soient les plus exposées au risque de maladie grave et de décès, elles ne sont pas les seules à être menacées. Des personnes de tous âges sont mortes’’, a indiqué le Dr Tedros.





L’autre bémol relevé par ladite agence onusienne est qu’on n’en sait pas assez sur l’immunité à la Covid-19. ‘’La plupart des personnes infectées par le virus développent une réponse immunitaire au cours des premières semaines, mais nous ne savons pas si cette réponse est forte ou durable, ni si elle diffère d’une personne à l’autre », a alerté le Dr Tedros. « Des personnes infectées par la Covid-19, ont été infectées une seconde fois », a-t-il rappelé.





Il faut rappeler que cette rencontre virtuelle s’est tenue au moment où est notée une hausse du nombre des cas en Europe et en Amérique.



Face à cette hausse des cas, l’Oms rappelle les nombreuses options dont disposent les pays pour ‘’contrôler la transmission du coronavirus et sauver des vies’’. Pour le Dr Tadros, ‘’ce n’est pas un choix entre laisser le virus circuler librement et confiner nos sociétés. Ce virus se transmet principalement entre contacts étroits et provoque des épidémies qui peuvent être contrôlées par la mise en œuvre de mesures ciblées’’.





En attendant, l’Oms de rappeler certains fondamentaux émis depuis le début de la pandémie, comme, ‘’empêcher l’amplification des événements et protéger les personnes vulnérables. Il s’agit aussi de responsabiliser, éduquer et mobiliser les communautés, a recommandé l’Oms qui préconise de ‘’persister avec les mêmes outils que ceux recommandés depuis le premier jour. À savoir, trouver, isoler, tester et soigner les cas; tracer et mettre en quarantaine leurs contacts ; la ventilation et éviter les grands rassemblements. C’est ce que les pays démontrent chaque jour comme étant efficace’’.