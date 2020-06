Covid-19 : L’Hôpital militaire de campagne à Touba « débranché », l’HMO nouveau centre de dépistage.

L’Hôpital militaire de campagne à Touba a cessé de fonctionner depuis le 1er Juin à l’invite du ministère de la santé et de l’action sociale, annonce un communiqué de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des armées (DIRPA).



Déployé a Touba depuis le 17 Mars 2020, pour suppléer le centre de Santé de Darou Marnane réservé au traitement des malades de la Covid-19, cet hôpital a accueilli 4.973 consultations. Il sera donc procédé au désengagement vers Dakar des 85 membres du personnel, relevant des spécialités médicales, paramédicales et de soutien, mais aussi du matériel, informe toujours la DIRPA.



Elle a par ailleurs annoncé que le Ministre des Forces armées Sidiki Kaba effectuera une visite au Laboratoire d'analyse de l’Hôpital Militaire de Ouakam. Une visite qui a pour but de s’enquérir des capacités récemment acquises par cette structure qui est désormais en mesure d’effectuer des tests de dépistage de l’infection à la Covid 19.