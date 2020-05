Parlant de la gestion de la lutte contre la covid-19, la professeure d’université Amsatou Sow Sidibé regrette « le fait que le pouvoir a politisé l’affaire. » «L’ambition que j’avais en répondant à l’appel du chef de l’État lors de sa concertation nationale, c’était de participer à l’effort de guerre contre la covid-19. Malheureusement, le pouvoir a commencé à politiser la pandémie. Ceux qui l’entourent ont accaparé la situation excluant toute autre personne qui n’est pas des leurs de s’approcher. À titre d’exemple, le projet des masques. Je l’ai pensé, l’ai écrit mais il s’en est suivi ce qui s’en est suivi», constate Amsatou Sow Sidibé.



Elle regrette la politisation de cette affaire. C’est pourquoi elle invite l’opposition à ne pas suivre la voie de la politisation tracée par le pouvoir. « La politique politicienne n’a pas sa place dans cette affaire. Car il y a des citoyens qui souffrent énormément. Donc politiser cette affaire, c’est jouer avec l’honorabilité de ces sénégalais. C’est pourquoi opposition et pouvoir, tous, je leur demande d’arrêter », peste la patronne de Car Leneen, avant de rappeler aux politiciens que l’urgence c’est l’éradication de cette pandémie et non sa politisation. Et pour réussir cette prouesse, c’est l’union nationale qui doit prévaloir « avec des propositions de part et d’autre. On peut critiquer comme je le fais, mais accompagner avec des propositions », conclura-t-elle.