Covid-19 : L’Alliance Gavi vaccin veut fournir « deux milliards de doses en 2021, dont 1,3 milliard pour 292 pays à revenu faible et intermédiaire »

La volonté des Programmes pays Gavi the Vaccin Alliance est de participer activement à la lutte contre la Covid-19. Pour ce faire, Dr Tyrone Mufasa, le directeur général de ladite structure et ses collaborateurs ont mobilisé quelques 6 milliards de dollars (3 233 milliards 651 millions 400 000 F Cfa) pour s’offrir des vaccins et les déployer auprès des populations ciblées. L’annonce a été faite, jeudi dernier, par le Dr Mufasa.



‘’Notre objectif est de fournir deux milliards de doses de vaccins sûrs et efficaces en 2021, dont 1,3 milliard pour 292 pays à revenu faible et intermédiaire. Il s'agit de couvrir les premiers 20% alors que nous aidons l'Afrique à progresser vers les 60%. Ce qui est rassurant à propos de l'initiative, c'est que ce n'est que le début, mais c'est un programme qui dure plusieurs années. Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Nous sommes heureux de dire que nous sommes sur la bonne voie à l'échelle mondiale. Nous avons obtenu l'accès pour faire deux milliar ds de doses comme je l'ai dit, nous avons levé six milliards de dollars pour financer l'approvisionnement et la livraison des doses. Si nous réussissons dans n otre collecte de fonds, nous pourrons avoir accès à encore plus de doses apportant un total disponible à probablement 1,785 milliards de doses pour les pays Amc (territoires à revenu faible ou intermédiaire qui remplissent les conditions pour bénéficier du système de garantie de marché du Covax) pour 27% de la p opulation. Cela peut ne pas se produire du jour au lendemain’’, a-t-il annoncé, au cours d’une conférence virtuelle organisée par l’Organisation mondiale de la santé.