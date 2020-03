Covid 19 : L’AMS invite les maires à doter le personnel de santé des équipements et produits nécessaires à l’exercice correct de leur mission de détection et de traitement des cas éventuels.

L’Association des Maires du Sénégal (AMS) félicite le Président de la République et le Gouvernement pour les mesures courageuses et responsables prises face aux risques de contamination et d’extension du coronavirus dans le pays.







L’AMS marque son adhésion totale à ces mesures et invite tous ses membres à veiller à les faire respecter sur leur territoire au regard de leurs compétences et des pouvoirs qui leur sont dévolus.







A cet effet, l’AMS encourage tous les Maires, en relation avec leur Conseil municipal, les Délégués de quartier, les Chefs de village, les Imams et tous les segments du leadership citoyen, à mener des actions de sensibilisation, et à mettre en place tous les dispositifs pratiques au plan sanitaire tendant à prévenir la propagation de l’épidémie.







En relation avec les autorités sanitaires locales, l’AMS invite les Maires à doter, dans la mesure de leurs possibilités budgétaires, le personnel de santé des équipements et produits nécessaires à l’exercice correct de leur mission de détection et de traitement des cas éventuels en toute sécurité, et d’envisager en outre de mettre à disposition des centres ou des lieux d’isolement.







Enfin l’AMS demande à ses membres, en collaboration avec les autorités administratives locales et les forces de l’ordre, à veiller à suspendre tous les grands rassemblements de quelque nature que ce soit, notamment les « loumas » et autres festivités regroupant du monde.







L’AMS, sans tomber dans la panique, et en toute sérénité, exprime son engagement à contribuer selon les moyens de ses membres, aux côtés de l’Etat, à une lutte efficace contre le coronavirus.







Fait à Dakar, le 16 mars 2020











Aliou SALL