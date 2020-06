Covid-19 : Koungheul attend les résultats de ses 58 prélèvements.

Deux cas positifs à la Covid-19 sont enregistrés dernièrement à Koungheul (région de Kaffrine) dont un cas issu de la transmission communautaire et un cas contact.



Depuis lors, plusieurs prélèvements ont été effectués par les services sanitaires. Actuellement, un lot de 58 prélèvements a été envoyé et les résultats vont tomber incessamment.



De son côté, la population de Koungheul est assise sur un œuf avec surtout une psychose généralisée liée à la clandestinité du premier cas (un vendeur de légumes qui faisait la navette entre Touba et Koungheul)...