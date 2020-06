Covid-19 / Koungheul : 79 personnes en confinement.

Dans la région de Kaffrine, les autorités sanitaires continuent de s'occuper et des trois malades à la Covid-19 et des cas contacts.



Ainsi, à ce jour, 79 personnes sont placées en confinement dont 73 de la région et le reste dans des localités du pays dont Touba.



Pour l'heure, un travail de recensement est en cours pour le dernier cas qui a été signalé ce mercredi à Birkilane...