Covid-19 : Kolda enregistre un nouveau cas communautaire.

La commune de Kolda connaît un nouveau cas communautaire de coronavirus. Les prélèvements du patient ont été effectués hier, et se sont révélés positifs à leur retour du laboratoire de l’hôpital régional de Kolda. Actuellement, il est admis au centre de traitement des patients de la covid-19 de l’hôpital régional, rapporte la région médicale ce samedi 18 juin.



Avant-hier deux autres cas communautaires avaient été diagnostiqués et partagés entre la cité religieuse de Médina Gounass et Vélingara commune. Le coronavirus avec l’assouplissement du couvre-feu ne cesse donc de se propager dans la région, malgré les périodes d’accalmie.



N’empêche, les autorités sanitaires ne cessent de rappeler aux populations les gestes barrières pour barrer la route au covid-19.



Il faut signaler que ces derniers temps, il y a un relâchement total des gestes barrières comme le port du masque par les populations. Et cette situation est inquiétante avec l’arrivée de la fête de Tabaski qui polarise du monde venu d’horizons divers. Nous y reviendrons…