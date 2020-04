Covid 19/Kédougou : Le gouverneur de région se rend à la frontière pour constater les dispositifs sanitaires et sécuritaires.

Ce mercredi 14 avril 2020, le département de Salémata a reçu la visite officielle du gouverneur de région accompagné d'une très forte délégation pour voir les dispositifs de sécurité au niveau des frontières avec la Guinée.

La visite a coïncidé avec la mise en surveillance de 03 Nigériennes qui étaient venues faire le commerce du médicament traditionnel. Le chef de l'exécutif régional, M. Saër Ndao, accompagné du préfet de Salémata, M. Jean Paul Malick Faye, du sous préfet de Dar Salam et du sous préfet de Dakately, s'est rendu directement à Oubadji pour voir les dispositifs sanitaires et sécuritaires mis en place pour faire respecter les mesures édictées par l'État. Sur place, il a pu constater que le poste de santé de Oubadji disposait d'un dispositif de lavage des mains, d'une salle d'isolement et des matrones qui assurent la sensibilisation sous la surveillance de l'infirmière chef de poste. Les autorités ont aussi constaté que des patrouilles sont intensifiées par des soldats tout le long de la frontière avec l'appui des ASP. Le gouverneur a remercié tous ces acteurs pour la synergie des actions et le travail déjà abattu pour barrer la route au COVID-19 et il a profité de l'occasion pour lancer un appel solennel aux différents chefs de village pour qu'ils coopèrent dans la surveillance des frontières. Surtout si l'on sait que plus de 200 cas contacts suivis en Guinée sont dans la nature.

Après Oubadji, cap sur Lomby Dakately où 05 hommes et une femme ont été interpellés, un camion et une voiture 4×4 immobilisés par les éléments de la base militaire qui sont chargés de la surveillance de la frontière avec la Guinée. En effet, ces derniers tentaient de transporter du ciment, du riz et du sel en territoire Guinéen. Le gouverneur a demandé aux agents de la douane d'appliquer la loi dans toute sa rigueur sur ces derniers qui risquent d'être déférés au parquet.