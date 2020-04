Covid 19-Kédougou : Le Secrétaire d'État aux droits humains tance certaines sociétés minières

Le Secrétaire d'État auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, Mamadou Salif Sow, était à Kédougou ce week-end pour remettre un don d’une valeur e 20 millions de francs Cfa, composé de matériel de protection, mais aussi de produits alimentaires. Il en a profité pour lancer un appel aux sociétés minières établies dans la zone à venir au secours des populations de la région impactées par l’épidémie du coronavirus au Sénégal.

« Je lance un appel aux sociétés minières pour qu’elle fasse davantage pour Kédougou. C’est aujourd’hui que l’on a besoin d’elles. On ne peut pas comprendre qu’elles fassent des milliers de millions de bénéfices, et ne soutenir la lutte qu’avec des contributions de l’ordre de 20 millions seulement. Elles doivent faire beaucoup plus pour la région » a-t-il préconisé. Pour Sow, elles doivent faire beaucoup plus, et à elle seules dira-t-il, « peuvent prendre en charge la région de Kédougou et sans apport de l’État ».

Le Gouverneur de Kédougou, Saër Ndao s’est réjoui du geste du Secrétaire d’État qui rappelle les besoins croissants en produits de protection et les dons alimentaires. « Cela nous revigore, nous comité de lutte contre la maladie » a-t-il dit. « Cela fait honneur à la région de Kédougou », a-t-il fini par ajouter. Cette contribution du Secrétaire d'État aux droits humains et de la bonne gouvernance sera distribuée a-t-il conclu, dans les trois départements de la Région.

Rappeler que dans le cadre de la lutte contre le Covid, la société SGO avait injecté 500 millions de FCFA dans le cadre de la participation des entreprises minières.