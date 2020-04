Covid-19 : Kaolack totalise 21 cas suspects tous revenus négatifs depuis le début de la pandémie.

Kaolack a enregistré depuis le début de la maladie 21 cas suspects, mais selon une source du bureau de Kaolack, tous ces cas sont finalement revenus négatifs.



Il y a plus d'une semaine, 11 cas étaient aussi revenus négatifs. L'on se rappelle également des 32 contacts de Sibassor qui sont retournés à leurs anciennes habitudes, après avoir été placés en quarantaine au niveau de leurs domiciles respectifs.



Pour rappel, 56 " modou-modou étaient revenus dernièrement au bercail, et heureusement, ils n'ont présenté aucun signe d'une quelconque maladie.



De leur côté, les autorités sanitaires ont pris les devants en lançant une campagne de lutte contre la pandémie dans toute la région en invitant surtout les populations au respect des règles d'hygiène et à éviter certains contacts...