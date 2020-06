Covid-19 : Kaolack renoue avec les cas communautaires.

La région de Kaolack est partie pour être l'une des localités du pays où la pandémie s'est désormais installée. Ce 26 juin 2020, Kaolack a encore enregistré 3 cas communautaires.



Du coup, entre le 22 et le 26 juin, 6 cas issus de la transmission communautaires ont été enregistrés dans cette localité notamment dans la ville de Mbossé (commune).



Au total, 35 cas positifs sont actuellement recensés depuis le début de la pandémie dont 12 malades entre le 22 et 26 juin 2020. Hier seulement, 16 patients étaient hospitalisés à l'hôpital régional de Kaolack et le reste avait été évacué à Dakar dès le retour des prélèvements...