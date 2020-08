Covid-19 : Kaolack enregistre son 23 ème décès et totalise 223 cas positifs.

Ce dimanche 30 août 2020, sur les 28 prèlevements reçus, 05 sont déclarés positifs. Il s'agit de 03 cas contacts et 01 cas communautaire de Nioro et 01 cas communautaire de Kaolack.

En plus de cela, la région vient d'enregistrer un autre décès. Ce qui fait un total de 23 décès et 223 cas positifs...