Covid-19 : Kaolack dépasse la barre de 100 décès et plus de 1.500 cas positifs.

L'annonce a été faite hier par le gouverneur de Kaolack. En effet, la situation est toujours préoccupante.



Selon Alioune Badara Mbengue, plus de 100 personnes sont décédées de la Covid-19 à Kaolack et le nombre de cas positifs fait état de plus de 1.500 malades.



En l'espace de 14 jours, 106 malades sont guéris de la covid, selon le bulletin de la région médicale de Kaolack...