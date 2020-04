Covid-19 / Kaolack : Les trois cas positifs sont hospitalisés à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass.

L'annonce a été faite cet après-midi par le médecin-chef de la région médicale de Kaolack, Dr Aïssatou Barry Diouf, lors d'un face-à-face avec la presse régionale.



Selon elle, la région de Kaolack compte à ce jour 5 cas positifs dont deux communautaires et trois contacts. Ces trois derniers cas sont déclarés positifs à la suite des prélèvements sur 107 personnes. Pour l'heure, sur les 98 tests qui sont revenus, 3 sont déclarés positifs.



Et si les deux premiers malades ont été évacués à Dakar, les trois autres sont actuellement suivis au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional de Kaolack. Auparavant, leurs domiciles et leurs lieux de travail ont été décontaminés de même que ceux des cas contacts qui ont bénéficié d'un accompagnement psycho-social...