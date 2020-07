Covid 19 - Indice de mesure et de suivi de la sévérité : le score du Sénégal fortement détérioré

L’analyse par continent montre que, pour l’Afrique, les scores sont compris entre 0,99 (Djibouti) et 0,43 (Namibie), avec une moyenne de 0,83 le 26 juillet contre 0,82 le 19 juillet, soit une très légère diminution de la sévérité sur le continent africain. Seychelles, Ethiopie et Cap Vert enregistrent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité). Guinée Bissau, Zimbabwe et Gambie signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice en une semaine (plus fortes hausses de la sévérité), en Afrique. Le Sénégal, détériore fortement son score, passant de 0,88 le 19 juillet à 0,84 le 26 juillet (soit une sévérité faible). Il se situe au 86e rang mondial (soit une perte de 24 places dans le classement mondial en une semaine) et au 30e rang africain renseigne l’étude.affiche en moyenne un, les scores varient entre un minimum de 0,47 (pour Honduras, pays le plus gravement atteint dans ce continent) et 1 (Dominique), avec uneenregistre en moyenne un score de, les scores varient entre un minimum de 0,75 (pour Fidji, pays le plus gravement atteint dans ce continent) et 1 (Nouvelle Calédonie), avec une. Nouvelle Zélande et Nouvelle Calédonie affichent une hausse de leur score tandis que Australie et Fidji enregistrent un recul de leur score en une semaine.