Covid-19 : « Il nous faut renouer avec nos réflexes de protection. Il y va de notre propre sécurité » (Thierno Bocoum, Pdt AGIR)

Face à la résurgence des cas de Covid-19 depuis quelques temps, c’est un durcissement dans l’adoption des gestes barrières et leur strict respect qui peuvent nous sortir d’affaire.





C’est dans cette même perspective que le président de l’Alliance Générationelle pour l’intérêt de la République s'inscrit pour inviter les citoyens à plus de vigilance. « Nous devons renouer avec nos réflexes. Face à ces nouveaux variants qui menacent notre planète », a soutenu l’ancien de Rewmi à travers une réflexion partagée avec la presse.



Par ailleurs, il rappelle que « ceux qui nous dirigent aujourd’hui sont disqualifiés pour parler de protection contre le COVID au risque de braquer les populations ».



En effet, pour Thierno Bocoum, « leur communication sur la question risque d’être improductive et même produire l’effet contraire de même que leur pédagogie qui, ces derniers mois n’a été que d’appuyer sur l’accélérateur de la contamination à travers des tournées politiques et des rassemblements tous azimuts. Ils ont donné le gong de départ et ont été largement imités », a servi le patron du mouvement AGIR.



Pour l’ancien parlementaire, le constat aujourd’hui est que nous devons apporter une riposte individuelle et communautaire face à l’évolution du Covid en des proportions inquiétantes avec la présence des variants Alpha, Bêta, Delta…