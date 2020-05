Covid 19: Huawei œuvre aux côtés du peuple sénégalais et du Ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications.

La pandémie liée au Covid 19 ne cesse de semer des ravages dans la vie quotidienne des populations du monde entier, touchant davantage celles avec des revenus limitées. C’est d’ailleurs le constat qu’a fait le Programme Alimentaire Mondial de l’ONU qui a récemment lancé un cri d’alarme sur les conséquences du Covid-19 en termes d’alimentation. La famine pourrait menacer deux fois plus de personnes fragilisées, à cause des répercussions économiques de la crise sanitaire mondiale.

Conscient de la situation, Huawei s’attelle à œuvrer pragmatiquement pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie du peuple sénégalais durant cette pandémie.



Par ailleurs, la Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications, à travers son compte Facebook, témoigne de l’aide en matériel de première nécessité que l’entreprise chinoise donne à la population thièssoise, selon elle, l’action de Huawei entre dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise. L’éducation est également l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie liée au Covid 19.

Afin de respecter les mesures barrières et de limiter les risques de contamination, des écoles du monde en entier se sont vues fermées. Cependant grâce aux nouvelles technologies, l’apprentissage se fait désormais à distance, ce qui permet d’assurer la bonne marche des études durant cette période de confinement. Comme l’avait montré le Président de la République en tenant son conseil de ministre en visioconférence, le Covid 19 ne devrait pas constituer un frein aux activités de tout un chacun, mais devrait permettre à tous les secteurs d’utiliser à bon escient les opportunités qui se présentent, à savoir l’utilisation des TIC comme alternative. En collaboration avec ses 7 (sept ) académies partenaires sur l’étendue du territoire sénégalais à savoir ESP, ISI, ESMT,UVS, UGB, EPT, l’entreprise chinoise, leader en matière de TIC, offre, à travers son programme « Learn On Action », la possibilité aux étudiants sénégalais inscrits en TIC de suivre des cours de routage et communication en format vidéo ou PDF. Ces cours sont administrés gratuitement et en ligne.

A ce jour, plus de 350 étudiants se sont inscrits sur la plateforme de Huawei et bon nombre ont entamé les cours en ligne. A l’issu de ces cours, les étudiants qui auront réussi l’examen test, se verront offrir une opportunité gratuite pour passer un examen de certification en ligne. Certification qui d’ailleurs, est de plus en plus prisée par le marché de l’emploi en matière de TIC, du a l’efficacité des produits technologies du géant chinois.