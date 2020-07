Covid-19 : Guinguinéo et Kaffrine se partagent deux cas communautaires.

Après les départements de Kaolack et Nioro, Guinguinéo s'invite désormais au décompte des cas testés positifs au coronavirus. En effet, ledit département a enregistré aujourd'hui son 2ème cas lié à la pandémie, suite à celui de Mbadakhoune.



Ainsi, la région de Kaolack à cet effet, est dans sa globalité touchée par la maladie à travers ses trois départements où la Covid-19 a fini de s'installer.



Ce dimanche 05 juillet 2020, le bassin arachidier compte 02 cas communautaires dont 1 à Kaffrine et 1 à Guinguinéo. Au total, la région de Kaolack totalise 58 cas positifs, 23 guéris et 3 décédés.

Le nombre de malades dans le département de Kaffrine depuis le début de la pandémie est de 7...