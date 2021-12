Covid-19 : Guérison des 3 cas détectés au Sénégal infectés par le variant Omicron (Msas)

Les Sénégalais peuvent lancer un ouf de soulagement, après les sueurs froides causées par l’arrivée dans nos murs du variant Omicron. Le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Directeur général de la santé, au ministère de la Santé de l’Action sociale, a annoncé la guérison des 3 sujets qui étaient affectés par ce virus émergent.



‘’Les 3 cas qui avaient ce variant (Omicron) sont guéris. Dieu a fait que c’était des signes légers et qu’ils n’avaient même pas de signe. C’est parce qu’ils rentraient du Sénégal’’, a déclaré la dame qui, est par ailleurs, la Présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge). Celle-ci a précisé que les cas testés positifs au variant omicron ‘’sortaient donc du pays. On les a testés en tant que voyageurs sortants. Et si vous voyez bien, on n’a pas beaucoup de tests aujourd’hui, ou bien si on a 1000 tests, les 700 sont des voyageurs sortants’’.



Des résultats qui lui ont valu, en tant que coordonnatrice et point focal national du règlement sanitaire international une satisfaction du fait des résultats obtenus et surtout par le travail abattu par le personnel de santé. ‘’Vraiment, je tenais à remercier vivement le Cnge qui est en train de faire un excellent travail pour bouter cette Covid qui est là’’, a dit le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.



Avec sa casquette de Présidente du Cnge, elle a rappelé que les maladies émergentes sont encore là. ‘’ Elle s’est félicitée du fait que le Sénégal tend à se libérer, dans une semaine, de la dengue.