Covid-19/Gestion des lieux de culte : L’Union de la Jeunesse Musulmane Sénégalaise et le Forum Islamique pour la Paix engagent les imams.

Face à la résurgence de la pandémie de la Covid-19, l’augmentation sans cesse grandissante des cas graves et des décès, l’expansion et la montée du coronavirus dans plusieurs localités du pays, l’Union de la Jeunesse Musulmane Sénégalaise et le Forum Islamique pour la Paix engagent les Imams et les responsables chargés de la gestion des mosquées et lieux de culte à multiplier les efforts dans la sensibilisation et le rappel constant et permanent pour un respect strict des mesures barrières et préventives édictées par les autorités sanitaires, médicales et administratives avant tout accès et à l’intérieur des lieux de culte et de prières, notamment dans les mosquées de quartier et ou grandes mosquées les vendredis.



Dans la même dynamique, ces deux structures dirigées par Cheikh Ahmed Saloum Dieng Nasri Dîne exhortent les Imams à profiter des sermons, prêches, bayanes et khoutbas pour davantage communiquer, alerter, sensibiliser sur la gravité de la maladie du coronavirus et la nécessité pour chacun de prendre ses responsabilités pour se protéger et protéger ses semblables ce, à travers des attitudes de strict respect des normes et mesures mises en place par les autorités.



Aussi, l’Union de la Jeunesse Musulmane Sénégalaise et le Forum Islamique pour la Paix lancent un appel du cœur et de raison aux jeunes et aux adolescents à se conformer aux décisions prises par les autorités sanitaires médicales et administratives notamment le respect des normes et mesures barrières, le respect des horaires du couvre- feu, et le respect de toute autre disposition prise par les autorités au niveau de leur localité pour se prémunir contre le virus, se protéger et protéger les autres, notamment les parents et proches.



Le président de l’Union de la Jeunesse Musulmane Sénégalaise et du Forum Islamique pour la Paix qui n’a de cesse de communiquer, sensibiliser et donner des appuis en denrées alimentaires, produits hygiéniques, masques et autres, continue de poursuivre cette mission surtout au niveau de Thiès. Ahmed Saloum Dieng Nasri Dîne ne cesse de convier les populations, particulièrement les jeunes et les femmes, à davantage se conformer au respect des mesures barrières, au port correct du masque en toute circonstance, au respect de la distanciation physique, au lavage régulier des mains à l’eau et au savon, l'usage de gel hydro alcoolique, à se conformer aux interdictions de regroupements, rassemblements de quelque nature que ce soit. Toutes choses qui peuvent contribuer à atténuer voire amoindrir les risques de contamination. Aussi et surtout, il invite les populations à écouter et appliquer scrupuleusement les consignes et recommandations faites par les différents khalifes généraux du pays en ce qui concerne les prières, aumônes, et sadaqas afin qu’Allah le Tout Puissant continue de protéger le Sénégal contre cette pandémie et tout autre mal ou fléau...