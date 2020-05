Covid-19 / Formation des EM : « Si nous voulons affecter les maîtres dès octobre, il nous faut reprendre en juin » (Mohamed M. Diagne, DFC/MEN)

À l'instar des élèves des classes d'examen et des enseignants, les élèves-maîtres en formation dans les CRFPE du Sénégal, devront eux aussi se préparer à retourner dans les amphithéâtres dès le 02 juin 2020. Ainsi, selon Mohamed Moustapha Diagne, Directeur de la formation et de la communication et porte-parole du ministère de l'éducation, "reprendre le 02 est un impératif, comme le souhaite le Ministre, si on veut que les nouveaux élèves maîtres soient affectés dès octobre dans les écoles, il nous faudra reprendre en juin." À cet effet, les CRFPE seront aussi désinfectés et équipés et les mesures respectées.