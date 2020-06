Covid-19 / Fonds de soutien à la culture : La remise des chèques entamée cet après-midi.

Le ministre de la culture et de la communication voulant honorer ce souhait du protecteur des arts et des lettres en l'occurrence, le président Macky Sall, a débuté le travail visant à allouer aux différents sous-secteurs de la culture des ressources financières pour leur permettre de résister face aux conséquences causées par la covid-19.



Pour faire bon usage des 3 milliards débloqués pour soutenir le secteur, un travail a été préalablement fait consistant à notifier aux différents sous-secteurs (le théâtre, les contes, les arts visuels, la musique, le cinéma, le livre, les communicateurs traditionnels), de choisir un président et un rapporteur. Ces derniers ayant intégré le comité d'orientation dans lequel ils auront à dégager des critères pour désigner les destinataires des chèques.



Ce vendredi donc, il était prévu de donner ces chéques à ceux qui ont déjà épuisé les procédures, mais certains sous-secteurs comme celui du cinéma, de la musique, des communicateurs traditionnels sont en passe de terminer leur travail interne avant de venir récupérer leur soutien.



Le ministre Abdoulaye Diop qui a présidé cette cérémonie de remise, rassure toutefois que les modalités de distribution seront définies par les sous-secteurs qui devront s’entendre...