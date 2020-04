Covid-19 / Fabrication de gels et masques : Moustapha Diop visite les entreprises...

Pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus, des mesures sont initiées par l'État du Sénégal. Un engagement citoyen est sollicité pour participer à l'effort national pour aller en guerre contre le covid-19. C'est dans ce sens que des entreprises font dans la fabrication de gels alcoolisés ou de masques artisanaux pour promouvoir les gestes barrières. Ce matin le ministre Moustapha Diop était en visite de terrain à la Sodida et à l'entreprise Sivop pour constater de visu l'évolution des travaux. Le ministre de l'industrie et de la petite et moyenne Industrie s'est félicité du travail qui répond aux normes pour une meilleure qualité de services.