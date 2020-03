Covid-19 / FC Barcelone : Messi annonce une baisse de 70% du salaire des joueurs et tacle ses détracteurs.

C'est sur son compte Instagram que l'attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi, a publié ce lundi, un communiqué dans lequel il confirme que l'effectif blaugrana a bien baissé ses salaires. Une baisse d'environ 70% sur la masse salariale des joueurs. Un geste qui devrait permettre au club de continuer à payer le personnel entre autres... La "Pulga" en a profité pour tacler ses détracteurs qui reprochaient aux joueurs d'avoir "tardé" à aller dans ce sens...



C'est donc en ces termes crus que l'Argentin a remis les points sur les "i" : « Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur l’équipe première du FC Barcelone par rapport aux salaires des joueurs durant cette période d’état d’urgence. Avant toute chose, nous voulons clairement afficher que notre volonté a toujours été d’appliquer une baisse des salaires, parce que nous comprenons parfaitement qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et nous avons TOUJOURS été les premiers à avoir aidé le club quand on nous l’a demandé », fulmine le sextuple ballon d'or européen.



Messi d'enfoncer le clou : " Parfois, nous l’avons même fait de notre propre initiative quand nous estimions que c’était nécessaire et important", a-t-il publié via son compte Instagram où pas moins de 146 millions d'abonnés suivent le quotidien de la "Pulga."