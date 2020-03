Covid 19 / Eventuel report des évènements religieux : Le porte-parole du Khalife général des mourides clôt le débat.

Le porte-parole du Khalife général des mourides, est venu ce matin prendre part à la cérémonie officielle du Magal de Sokhna Mame Diarra Bousso. À cette occasion, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a parlé du coronavirus et de l'éventuel report des évènements religieux. D'après lui, certaines décisions n'émanent pas du khalife des mourides, mais celui-ci est à même de prendre toutes ses responsabilités quand il s'agit d'ordonner le report d'un évènement religieux. Et le porte-parole de rassurer les sénégalais et d'inviter les uns et les autres à savoir raison garder...