Covid-19 : En l'espace de 06 jours, Kaolack comptabilise 67 cas positifs dont 52 communautaires.

La région de Kaolack fait partie des localités les plus touchées par la Covid-19. En effet, depuis bientôt une semaine, elle occupe soit la première place soit la deuxième parmi les zones les plus impactées.



Déjà, en l'espace de 06 jours, la région a totalisé 67 cas positifs dont 52 communautaires sans compter le nombre de décès depuis le début de la pandémie, qui s'élève à une cinquantaine.



Aujourd'hui seulement, 17 prélèvements sont revenus positifs. Il s'agit de : 14 cas communautaires et 02 contacts de Kaolack , 01 cas communautaire de Guinguinéo. La bonne nouvelle est que 14 patients sont déclarés guéris...