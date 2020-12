Covid-19 / Éducation : Le Hcr dote les élèves réfugiés du Sénégal de kits scolaires numériques d'un coût unitaire de 100.000 Fcfa.

L'avenir scolaire des élèves réfugiés préoccupe le Hcr, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (Hcr) qui, en collaboration avec ses partenaires, a jugé nécessaire d'accompagner les apprenants en leur offrant des kits scolaires. L'initiative entre dans le cadre du projet Mptf qui consiste à "assurer la continuité des apprentissages des enfants et des adolescents les plus vulnérables au Sénégal".







Le contexte de la pandémie de la covid-19 est un prétexte pour l'Unhcr, l'Unesco, l'Unicef et l'Itu de permettre aux élèves réfugiés de s'initier à l'apprentissage numérique.







Ces kits scolaires d'une composition variée et d'un coût de 100.000 Fcfa individuel sont bien accueillis par les bénéficiaires. C'est un appui considéré comme une source de motivation dans les études.







10 élèves ont, à travers cette cérémonie à caractère humanitaire, reçu leur lot de matériel scolaire. Le programme ne se limite pas seulement à Dakar, il va s'étendre au niveau de la vallée du fleuve Sénégal et dans le Sud du pays où quelques 700 élèves réfugiés seront appelés à en bénéficier pour renforcer leur niveau d'apprentissage à l'école.