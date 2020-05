Covid-19 / Éducation : La Commune de Jaxaay est prête pour la reprise des cours à partir du 2 juin.

Suite à la décision de l’Etat qui sera mise en oeuvre par le ministère de l’Education nationale, l'école devra réouvrir ses portes à partir du 2 Juin prochain pour les classes d’examen. Le maire de la commune de Jaxaay, Mor Sarr Ba, déclare que sa commune est prête pour le jour-j. Nous avons déjà acheté tout le dispositif nécessaire pour faire face et permettre aux élèves de poursuivre leurs cours sans écueil. 12 thermo flash seront repartis dans toutes écoles et centres ainsi que des lave-mains, des masques et autres kits de désinfectant. Par ailleurs, pour rassurer les parents d’élèves, le maire a promis que les enfants et les enseignants seront dans les meilleures conditions de protection et d’apprentissage.