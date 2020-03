Covid 19 : Du gel et des masques pour la police et la gendarmerie de Fatick

En ces temps de lutte contre le coronavirus, la Police et la Gendarmerie sont au front pour mener à bien ce combat. Au-delà de faire respecter le couvre-feu, les forces de l’ordre sont au contact des populations pour faire respecter les gestes barrières. C’est ainsi que le responsable politique à Niakhar, Me Bassirou Ngom, a décidé de jouer sa partition pour permettre à ces derniers de mener à bien leur mission sans pour autant être exposés. Il a remis ainsi du gel hydro-alcoolisé, des masques et des lave-main à la police et la gendarmerie de Fatick. Un geste hautement apprécié par les autorités policières et de la gendarmerie, qui ont ainsi promis de veilleur toujours scrupuleusement à l’ordre pour éviter que le virus ne se propage plus au Sénégal.