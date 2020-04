Covid-19 / Dr Aloyse Waly Diouf alerte : « Il faut que chacun comprenne qu'il est exposé tant qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires »

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé avant la déclaration pour donner la situation du jour, est revenu sur un certain nombre de remarques qu'il a notées. Il lance un appel aux Sénégalais et déclare : « Il faut que les Sénégalais soient lucides pour comprendre que rien n'est gagné à l'avance. La lutte contre ce virus ne sera pas facile. Au Sénégal, malheureusement, on gère tout avec émotion. Avec ce décès, tous les Sénégalais sont affectés mais de courte durée et on oublie que la lutte doit continuer » dit-il.







Cependant, il invite les Sénégalais à prendre au sérieux cette maladie. « Les gens doivent comprendre que personne n'est épargnée tant que les dispositions individuelles ne sont pas prises à tous les niveaux. Le message, c'est qu'il faut que chacun comprenne qu'il est exposé tant qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires. Les gens doivent être sereins, les Sénégalais doivent éviter les regroupements notés dans les coins des quartiers » alerte Dr Aloyse Waly Diouf.