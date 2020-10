Covid 19 : Donald Trump testé positif au coronavirus

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre qu’il avait été testé positif au Covid-19, tout comme sa femme Melania, et qu’il se mettait en quarantaine.

Les médias ont beau sentir le piège de la provoc de Trump, peuvent-ils l’éviter ?

« Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-19 », a tweeté le président de la première puissance mondiale. « Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE ! », a-t-il ajouté.







Dans un courrier rendu public par l’exécutif américain, le médecin de la Maison-Blanche a précisé qu’il s’attendait à ce que le président continuerait à exercer ses fonctions « sans perturbations » et qu’il resterait à la Maison Blanche pendant sa « convalescence ».

« Le président et la Première dame vont tous les deux bien », a précisé le Dr Sean Conley dans ce bref courrier.

La Maison-Blanche a dans la foulée annoncé l’annulation d’un déplacement en Floride prévu vendredi pour un meeting de campagne à l’approche de l’élection présidentielle du 3 novembre.



Une collaboratrice testée positive

Quelques heures plus tôt, le locataire de la Maison-Blanche avait confirmé que Hope Hicks, sa proche conseillère, avait été testée positive. Hope Hicks était à bord d’Air Force One avec le président américain lorsqu’il s’est rendu mardi à Cleveland, dans l’Ohio, pour participer au débat face à Joe Biden. Elle a également voyagé avec lui mercredi lorsqu’il a effectué un déplacement dans le Minnesota pour un meeting de campagne.



« Elle porte souvent un masque mais elle a été testée positive », a-t-il ajouté, précisant qu’il passait « beaucoup de temps avec Hope, tout comme la Première dame ».



Le président américain a laissé entendre que sa conseillère pourrait avoir contracté le virus au contact de soldats ou de membres des forces de l’ordre.